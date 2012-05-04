Янукович подарував ветеранам годинники

Перемога у Великій Вітчизняній війні сприяла утвердженню гуманістичних цінностей сучасного світу.

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з ветеранами в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Саме завдяки духовній цілісності наших батьків і дідів, мужності поряд з милосердям стало можливим утвердження тих гуманістичних цінностей, якими зараз пишається цивілізований світ», - сказав В.Янукович.

Президент підкреслив, що українці навіть у найважчі моменти своєї історії зберігали гуманістичне світобачення. «Впевнений, що саме ці риси нашого народу стали визначальними на шляху до Великої Перемоги», - зазначив він.

Глава держави привітав ветеранів із наступаючим святом та подякував їм за внесок у здобуття Перемоги. «Сучасна цивілізація, всі її новітні здобутки, технології та добробут завдячують своїм існуванням простим солдатам і офіцерам, які зламали хребет гітлерівському Третьому рейху. Вам, ветеранам і героям, наш доземний уклін і вічна шана», - сказав В.Янукович.

Звертаючись до присутніх на зустрічі дітей, В.Янукович закликав їх бути гідними старшого покоління. «Користуйтеся кожною нагодою для спілкування з нашими ветеранами. Будьте гідними їх у своїх намірах і вчинках. Плекайте в собі віру в добро і правду. Любіть цю землю так само віддано, як наші батьки і діди, і передавайте цю любов наступним поколінням українців», - наголосив глава держави.

Присутні вшанували пам`ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни хвилиною мовчання. На згадку про зустріч було зроблено пам`ятне фото ветеранів із Президентом. Ветерани також отримали в подарунок годинники, зазначили в прес-службі.