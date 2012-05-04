У Кривому Розі 55 активістів голодують на підтримку Тимошенко

Про це сьогодні повідомила голова Криворізької міської організації «ВО «Батьківщина» Віра Вернигор, інформує сайт партії.

«Ми благаємо Юлію Володимирівну припинити голодування, яке може бути критичним для її підірваного здоров’я, - наголосила В.Вернигор. – Ми готові взяти на себе цей протест – голодування. Дії влади – це наруга над людиною, над країною».

Середній вік учасників акції – 35-45 років. Усі вони вдягнули футболки з написом «Юля, не голодуй, ти потрібна Україні!».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 20 квітня оголосила голодування на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.