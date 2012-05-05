Медведєв, ідучи, не забув проставитись

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на зустрічі з керівництвом уряду, Федеральних зборів, адміністрації президента та інших структур влади.

«Я запросив керівництво нашої держави для того, щоб, перш за все, подякувати вам за спільно проведені на цій посаді роки, за злагоджену роботу, не побоюся цього слова, командну роботу», - сказав Д.Медвєдєв.

«Без такої злагодженої роботи нічого б не вийшло. Тому ще раз хотів би вам сказати велике спасибі за все, що ми з вами робили впродовж цих чотирьох років, поки я працював Президентом Російської Федерації», - зазначив він.

Д.Медвєдєв підкреслив, що головне для керівництва Росії продовжувати розвиток країни.

При цьому він побажав В.Путіну як обраному президентові, який вже післязавтра вступить на посаду, «успіхів у служінні країні».

«Ми були разом, ми продовжимо роботу разом», - запевнив він.

«Мені дійсно було дуже приємно з вами працювати ці чотири роки. Велике вам спасибі. І як у нас в країні заведено, я звісно, повинен всіх вас як мінімум віддячити обідом, що я і збираюся зараз зробити», - сказав він присутнім.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня відбудеться інавгурація В.Путіна.

8 травня Держдума РФ розгляне кандидатуру нового прем'єр-міністра, якого внесе В.Путін. Передбачається, що ним буде Д.Медвєдєв.