Колесніков на прохання сусідів виклав фото своїх володінь

«На прохання сусідів, які втомилися виловлювати на своїх ділянках людей з фото і відеокамерами, публікую кілька фото з моєї ділянки», - написав Колесніков на своїй сторінці.

«Дім та інші споруди коштували 95 млн. гривень. Починав будувати в березні 2008 року, а закінчили будівництво в березні 2010 року» , - зазначив міністр.

Колесніков також уточнив, що на його ділянці розташовані житловий будинок (площа1441кв.м), гостьовий будинок (1910,93 кв.м), декілька невеликих гостьових будиночків (площа 608 квадратних метрів), елінг (96,62 кв. М) та два офісних приміщення (1332,7 кв.м).