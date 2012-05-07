Колесніков на прохання сусідів виклав фото своїх володінь
16:37, 07 травня 2012Політика
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Міністр інфраструктури Борис Колесніков після скарг сусідів виклав на своїй фейсбук-сторінці фото своєї ділянки з будинком.
Колесніков показав свій маєток, всі фото з фейсбук-сторінки міністра
«На прохання сусідів, які втомилися виловлювати на своїх ділянках людей з фото і відеокамерами, публікую кілька фото з моєї ділянки», - написав Колесніков на своїй сторінці.
«Дім та інші споруди коштували 95 млн. гривень. Починав будувати в березні 2008 року, а закінчили будівництво в березні 2010 року» , - зазначив міністр.
Колесніков також уточнив, що на його ділянці розташовані житловий будинок (площа1441кв.м), гостьовий будинок (1910,93 кв.м), декілька невеликих гостьових будиночків (площа 608 квадратних метрів), елінг (96,62 кв. М) та два офісних приміщення (1332,7 кв.м).
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