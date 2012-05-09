Янукович обмінявся враженнями з Путіним

Президент України Віктор Янукович і президент Росії Володимир Путін привітали один одного з Днем Перемоги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав двох країн.

«Глави держав обмінялися найтеплішими привітаннями у зв'язку із загальним для російського і українського народів святом Великої Перемоги, поділилися враженнями від масових урочистих заходів вшанування ветеранів, що відбулися в обох країнах», - йдеться в повідомленні.

В ході бесіди були також порушені питання підготовки планованого на цей місяць неформального саміту Співдружності Незалежних Держав у Москві.