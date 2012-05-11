Депутати: Гендиректор УТР перетворив канал на зливний бачок

Депутати-медійники поширили заяву, у якій вимагають від Кабінету міністрів звільнити генерального директора телерадіокомпанії «Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення"» (УТР) Василя Юричка – за систематичне використання державного телеканалу у цілях пропаганди, поширення неправдивої інформації та зловживання службовим становищем.

Про це йдеться в заяві депутатів, переданій УНІАН пресс-службою партії «Батьківщина».

Заяву підписали Андрій Шевченко, Ольга Герасим’юк, Ірина Геращенко, Володимир Яворівський, Олександр Абдуллін, Юрій Стець, Володимир Ар’єв, Олена Кондратюк, Олександр Сочка, Степан Курпіль, Євген Талишев.

«Як народні депутати, журналісти та українські громадяни ми обурені тим, що керівництво “УТР” перетворило ефір державного каналу на зливний бачок для неправдивої інформації та на інструмент брудної піарівської кампанії проти опонентів української влади», - йдеться у заяві.

Депутати обурені появою в ефірі УТР чергового чорнопіарного проекту під назвою «Щербань. Замовлення прийнято», спрямованого на дискредитацію лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. «Як свідчать титри в ефірі, це «псевдо розслідування» виготовлено та трансльовано на замовлення сумнозвісної громадської організації «Загальновоїнська спілка України», якою керує член Партії регіонів Олег Калашников, який отримав звання «ворог преси» за побиття влітку 2006 року журналістів телеканалу СТБ», - нагодують автори заяви.

Депутати зауважують, що впродовж останнього року за цією ж схемою в ефірі УТР та обласних державних телерадіокомпаній розміщалися й інші бруднопіарні опуси – зокрема, «фільми» «Украдений поп-корн» та «Просто Юля».

Цим самим, наголошують депутати, телеканал грубо порушує інформаційні стандарти, закріплені в офіційному Редакційному статуті УТР, – зокрема, «достовірність» (п. 3.3), «збалансованість» (п. 3.4), «відокремлення фактів від коментарів» (п. 3.5), «презумпція невинності» (п. 4.5).

«Державний канал, який покликаний нести правду про Україну у світ, використовується владою для інформаційної війни проти власного народу, - говорять депутати. – Телеканал, який фінансується платниками податків, не просто порушує журналістські стандарти – УТР став символом непрофесійності, інформаційних маніпуляцій та замовної «чорнухи».

«У зв’язку із систематичним використанням державного телеканалу у цілях політичної пропаганди та з огляду на численні звинувачення керівництва каналу у корупції та політичній заангажованості ми вимагаємо від Кабінету міністрів та Державного комітету телебачення і радіомовлення звільнити В.Юричка з посади генерального директора Державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» (УТР)», - йдеться в заяві.

Депутати також звернулися до українських журналістів із закликом відстояти ефір своїх телеканалів від перетворення на пропагандистські майданчики для чорного піару на замовлення влади.