У Комітеті виборців кажуть, що наступна Рада буде непрогнозованою

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Черненко зазначив, що існує тенденція: в округах в основному боротьба буде йти не по лінії влада-опозиція, а по лінії "один небідний кандидат проти іншого небідного кандидата".

"Тому що, наприклад, у Львівській області, де популярні опозиціонери-мажоритарники можуть перемогти, округи були нарізані досить коректно, і жодних запитань у нас немає. Це показує, якою буде кампанія. Це перший такий сигнал – як у нас будуть проходити мажоритарні вибори", - сказав він.

За його словами, очікується, що на мажоритарних виборах будуть великі конфлікти і можливі звинувачення у фальсифікаціях.

"Всім очевидно, що люди, які, за невеликим винятком, претендують на перемогу в мажоритарному окрузі, вкладатимуть туди мільйони доларів. Якщо напередодні голосування вони будуть бачити, що є проблеми з рейтингом – вони, звичайно, будуть включати всі можливі механізми, і не завжди законні, для того, щоб цю ситуацію змінити. Це теж було очікувано. Ми пам’ятаємо 2002 рік, і я думаю, що те саме зараз повториться, але в більших масштабах…", - зазначив Черненко.

На думку Черненка, мажоритарна складова виборів робить наступний парламент менш прогнозованим.

"Мажоритарники вразливі перед тиском влади, бо мають і бізнес. І вони швидше підуть у провладну більшість, навіть якщо оберуться як незалежні кандидати (або деякі опозиціонери стануть тушками – це теж не виключено). Але ця більшість не буде така стійка. Як тільки мажоритарник відчує, що позиції влади слабнуть – він відразу змінить позицію", - сказав він.

"Згадайте 2002 рік, коли через мажоритарників Кучмі вдалося сформувати більшість, але не вдалося протягнути конституційну реформу. Коли почалася президентська кампанія, багато хто зрозумів, що в Ющенка є шанс перемогти. І вони так чи інакше, перебуваючи у більшості, все ж таки підтримували опозицію. Тому я б не сказав, що мажоритарний кандидат є дуже слухняним. Те, що не буде стійкої більшості, що парламент буде непрогнозованим – це вже очевидно", - додав Черненко.

Голова КВУ також розповів, що деякі проблеми спровокувала "нарізка" округів Центрвиборчкомом.

"ЦВК, формуючи округи, в деяких випадках хоч і не порушила закон, але, на нашу думку, допустила кілька абсолютно нелогічних округів, які мають анклави, розірвані… Часто райони розбивалися між кількома округами. Робилося це, очевидно, з метою розбити електоральну базу певних популярних там кандидатів", - сказав Черненко.

На питання, кому саме Центрвиборчком зробив, такі "сюрпризи", голова КВУ відповів:

"Проблемні округи є не там, де змагається влада і опозиція, а де одні лояльні до влади кандидати (або провладні) змагаються з іншими провладними кандидатами. Найбільше проблем в Донецькій і Луганській областях".

"І це, відзначу, стосується не стільки створення проблем для опозиції, скільки того, що один провладний кандидат, очевидно, попрацював з ЦВК (або окремими членами ЦВК), щоб округи зробили для нього зручними, а для іншого провладного кандидата – складними. Тому що опозиційних у таких випадках майже немає", - додав він.

Українська правда