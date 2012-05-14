Симоненко хоче дозволити українцям невизнаної держави обирати ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко заявив сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

Він зауважив, що понад 60 тис громадян України, які мешкають на території Придністров’я, позбавлені права брати участь в голосуванні. «Вони громадяни України і нам потрібно визначитися щодо них», - сказав лідер комуністів.

П.Симоненко вважає, що можна було б обладнати певні дільниці для голосування як на території Придністров’я, так і відкрити кордон для того, щоб в день голосування громадяни України, що проживають в Придністров’ї, могли без перешкод потрапити на українську територію.