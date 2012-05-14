Симоненко хоче дозволити українцям невизнаної держави обирати ВР
11:59, 14 травня 2012Політика
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Лідер фракції КПУ Петро Симоненко пропонує на законодавчому рівні врегулювати проблему, яка на даний момент не дає права громадянам України, що проживають в Придністров’ї, голосувати на виборах до ВР.
Симоненко каже, що можна було б відкрити кордон
Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко заявив сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.
Він зауважив, що понад 60 тис громадян України, які мешкають на території Придністров’я, позбавлені права брати участь в голосуванні. «Вони громадяни України і нам потрібно визначитися щодо них», - сказав лідер комуністів.
П.Симоненко вважає, що можна було б обладнати певні дільниці для голосування як на території Придністров’я, так і відкрити кордон для того, щоб в день голосування громадяни України, що проживають в Придністров’ї, могли без перешкод потрапити на українську територію.
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