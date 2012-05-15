Бригинець: президентський вертолітний майданчик може розвалитися вже завтра

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця.

За словами депутата, який нині головує в тимчасовій контрольній комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо забудови Паркової алеї та Дніпровських схилів у Києві, про таку загрозу стало відомо на засіданні комісії.

Зокрема, присутні на ній експерти - головний геолог-начальник геологічного відділу Публічного акціонерного товариства «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» Василь Боковий та старший науковий співробітник Інституту геології НАН України Вадим Рибін – розповіли, що для руйнування об’єкту чи суттєвого його пошкодження достатньо буде зсуву опор вертолітного майданчика на 15 см. А оскільки процес сповзання ґрунтів схилів є безперервним і не припиниться ні за яких технічних засобів, трагедія може статись будь-коли: через 100 років чи завтра.

Як наголосили експерти, специфіка структури Дніпровських схилів, які складаються із піску, льосу, глини та ґрунту з підземними річками, не дозволяє будувати на них жодних масивних споруд на відстані 40-50 м від краю схилу.

«Наші чиновники і забудовники, мандруючи світом, милуються забудованими схилами багатьох гір, заздрять хмарочосам і тунелям, забуваючи, що в тих випадках йдеться переважно про тверді ґрунти, які пристосовані для будівництва на них важких споруд. Наші ж «київські гори» мають зовсім іншу природу і камінний пласт під ними знаходиться на глибині, куди не дістануть жодні палі», - заявив О.Бригинець.

Депутат розповів, що найближчі тверді породи схилів знаходяться на глибині 350-400 метрів від поверхні, тому ніякі палі будь-якого заглиблення не врятують споруду від деформування. Непоправної шкоди процесу зсувів також завдало обрізання коріння дерев, які тримали схил.

«Бездумне будівництво в небезпечних зонах призводить якщо не до трагедій, то до бездумної витрати коштів. Будинок на вул. Грушевського, 9, який знаходиться в небезпечному місці, завжди був предметом безкінечних ремонтів і в процесі порятунку його від зсувів. Замість того, щоб врахувати цю ситуацію і відмовитись від будь-якого будівництва поруч, забудовники навпаки - побудували скандальний будинок на Грушевського, 9 Б, в якому ніхто ніколи не зможе жити, оскільки це небезпечно для життя», - зауважив О.Бригинець.

Депутат повідомив, що на сьогодні кількість зсувонебезпечних зон в Києві сягає 4 тис га землі.

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Довідка УНІАН. Земельна ділянка для будівництва вертолітного майданчика була виділена 28 грудня 2010 року рішенням Київради про передачу земельної ділянки площею 2,18 га ТОВ «Амадеус КО» для будівництва й обслуговування об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури.

У березні цього року О.Бригинець ініціював створення тимчасової контрольної комісії Київради з вивчення питання щодо забудови Паркової алеї.

Рішенням Київради таку комісію було створено. До її складу увійшли представники більшості фракцій Київради.

За даними О.Бригинця, на схилах Дніпра вздовж Паркової алеї між стадіоном «Динамо» і майбутнім вертолітним майданчиком також планується будівництво двох шестиповерхових будинків. Про будівництво цих споруд стало відомо під час розгляду одного з проектів на секції Містобудівної ради Києва.

О.Бригинець висловив занепокоєння, що така забудова схилів позбавить їх будь-якої історичної та естетичної цінності.