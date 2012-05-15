Європейські ліберали теж зібралися до Тимошенко

07:28, 15 травня 2012
Політика
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Із екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка проходить лікування у ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові, планує зустрітися голова фракції лібералів у Європарламенті Гі Вєрхофштадт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомив журналістам народний депутат України Микола Катеринчук, спілкуючись із журналістами після невдалої вчорашньої спроби зустрітися з Ю.Тимошенко в лікарні.

«Ми приїхали з моїми колегами від Європейської партії України для того, щоб підготувати зустріч з головою фракції лібералів у Європарламенті, яка відбудеться 24 числа з Тимошенко», - сказав М.Катеринчук.

Він наголосив, що, незважаючи на необхідні роз’яснення та дозволи прокуратури і пенітенціарної служби, йому не дозволили зустрітися із Ю.Тимошенко. За словами М.Катеринчука, під час зустрічі планувалося обговорити організаційні питання зустрічі Ю.Тимошенко та Г.Вєрхофштадта.

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