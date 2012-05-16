"Фронт змін" піде на радикальний крок і чекає того самого від "Батьківщини"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Тернопільської обласної організації «Фронту змін» Роман Заставний.

«Можливо, це занадто радикальний крок, але, на мою думку, правильний. Нам необхідно очистити свої лави напередодні виборів, щоб на час виборчої кампанії лишилися суто ті люди, на яких можна покластися і які справді готові до боротьби з чинним режимом. Бо робити вигляд, що проблеми не існує – невірно», – сказав Р.Заставний.

Він не уточнив, про яку саме кількість депутатів йдеться.

«Конкретну цифру назвати важко, оскільки ми ще дали можливість людям покаятися і пояснити свої дії. Думаю, хтось змінить свою позицію, бо може не до кінця розібрався, дав слабинку. Але тих, хто хитрує, прийде каятися, а потім знову робитиме те саме – від таких обов’язково партію очистимо», – пообіцяв Р.Заставний.

За його словами, наразі частині депутатів уже запропонували самостійно здати партійний квиток. «Якщо вони не вийдуть з партії, то ми їх звільнятимемо публічно. І докладатимемо максимум зусиль, щоб ще й позбавити їх депутатського мандату. Для цього використовуватимемо нестандартні ходи: публічний осуд, біг-бордову кампанію», – поділився планами Р. Заставний.

За його словами, аналогічне очищення мають провести і члени ВО «Батьківщина».

«Не секрет, що і члени цієї партії в районах теж співпрацюють із владою. Зрозуміло, що їм повести очищення буде складніше, оскільки депутатів місцевих рад у них значно більше. Але ми наполягаємо на цьому і якщо вони справді відповідальні партнери, а по іншому і бути не може, то вони це зроблять», – сказав Р. Заставний.