Азаров - про заклики до бойкоту Євро-2012: Нам що, до суду звертатися?

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на конференції в Європарламенті на тему: «Україна і ЄС – яке майбутнє?».

«Ми ж розраховували на приток туристів. Ми вже відчуваємо збитки», - сказав прем`єр.

Він поставив риторичне запитання про те, хто має відповісти за заклики до бойкоту. «Нам що, до суду звертатися? У Стокгольмський арбітраж?», - запитав М.Азаров.