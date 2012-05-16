Азаров - про заклики до бойкоту Євро-2012: Нам що, до суду звертатися?
12:55, 16 травня 2012Політика
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Прем`єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що заклики бойкотувати Євро-2012 вже позначилися на очікуваному притоку туристів в Україну.
|Азаров звернувся до європейців з риторичним запитанням
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на конференції в Європарламенті на тему: «Україна і ЄС – яке майбутнє?».
«Ми ж розраховували на приток туристів. Ми вже відчуваємо збитки», - сказав прем`єр.
Він поставив риторичне запитання про те, хто має відповісти за заклики до бойкоту. «Нам що, до суду звертатися? У Стокгольмський арбітраж?», - запитав М.Азаров.
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