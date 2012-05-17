Янукович: Україна серйозно готується до головування в ОБСЄ в 2013 році

Україна серйозно готується до свого головування в ОБСЄ у 2013 році. Як повідомляє прес-служба Президента , про це Віктор Янукович сказав під час зустрічі зі співдоповідачами Комітету ПАРЄ з питань моніторингу Маріеттою де Пурбе-Лундін і Маіліс Репс.

«Готуємося до головування в ОБСЄ в 2013 році. Триває велика робота», - сказав глава держави.

За його словами, у період головування в ОБСЄ перед Україною стоятимуть значні завдання. «Але ми вже будемо використовувати досвід головування в Комітеті міністрів (Ради Європи)», - наголосив Віктор Янукович, додавши, що Україна в цілому позитивно виконала цю місію.

Зі свого боку співдоповідачки моніторингового Комітету ПАРЄ позитивно оцінили досягнення України на шляху виконання зобов`язань перед Радою Європи. Вони дали високу оцінку прийняттю закону про громадські організації, а також нового Кримінально-процесуального кодексу, зазначивши, що цей документ отримав схвальні відгуки європейських експертів.

Безумовно, зауважили співрозмовниці, деякі серйозні законодавчі зміни потребують часу для реалізації, а також удосконалення Конституції.