Янукович розказує про великий гріх і згадує, як помаранчеві не давали йому жити

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає політиків не обдурювати простих українців. Про це він заявив сьогодні, виступаючи перед виборцями у Житомирській області.

"Великий гріх - обдурювати простих людей. Ані політики, ані чиновники не повинні цього робити, бо саме завдяки простим людям вони прийшли до влади", - наголосив лідер Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, він також повідомив, що в Україні наразі спостерігається суцільний обман виборців, за який учасники виборчих перегонів відповідатимуть 30 вересня на виборах до парламенту.

"Прості українці дали політикам в руки владу, а вони їх обдурюють. Тому я вважаю, що 30 вересня ці політики будуть за все відповідати, хоча люди, про яких я кажу, не знають навіть такого слова, як відповідальність. Вони його викинули зі свого лексикона та забули", - сказав В.ЯНУКОВИЧ. При цьому він також уточнив, що має на увазі, перш за все, своїх політичних опонентів з "помаранчевого табору".

"Ви пам’ятаєте, як "помаранчеві" пересварились між собою та почали один-одного звинувачувати у корупції? Я це добре пам’ятаю, хоча мені важко було на це дивитися, бо вони не давали мені жити на моїй рідній землі, переслідували мене, мою сім’ю і моїх однодумців", - наголосив лідер "регіоналів".

Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що згадані ним уроки історії його та очолювану ним політичну силу "багато чого навчили". Так, зокрема, він переконаний, що політичні лідери не повинні надто захоплюватися боротьбою за владу, "вступаючи у боротьбу за Україну, у якій перемогти ніколи і нікому не вдавалося".