Кулиняк образився на увагу журналістів до призначення своєї племінниці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

М.Кулиняк наголосив, що рішення щодо прийняття на цю посаду О.Гайдук приймала директор видавництва, а він до цього жодного стосунку не має.

За словами міністра, він мав розмову з директором, яка повідомила його, що раніше пропонувала обійняти цю посаду кільком журналістам, проте вони відмовлялися.

«Це її рішення, і вона мені сказала так: «Не буде вона справлятися - я її звільню», - сказав М.Кулиняк і додав, що не бачить нічого погано в цьому призначенні.

Водночас він висловив обурення і здивування надмірною цікавістю і негативним ставленням інших журналістів до цієї новини.