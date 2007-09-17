Якщо Регіони проголосують за віставку Довгого, значить Черновецький їх ”дістав”

Депутат Київської міської ради у фракції БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ вважає, що конфлікт між столичною організацією Партії регіонів і мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ надуманий.

Про це сказано в повідомленні прес-служби депутата, переданому УНІАН.

«Реальною перевіркою наявності такого конфлікту буде поведінка «регіоналів» на найближчій сесії Київради. Якщо вони не голосуватимуть за відставку ДОВГОГО (секретаря Київради – УНІАН), то це свідчитиме про бажання просто попіаритися перед виборами. Якщо ж проголосують, то підтвердять чутки, про те, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «дістав» Партію регіонів» - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО повідомив, що Блок Юлії Тимошенко в Київській міській раді ініціює скликання позачергової сесії Київради для введення мораторію на продаж землі, на забудову історичної частини Києва і для висловлення недовіри столичному меру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. За його словами, БЮТ вже зібрав підписи депутатів своєї фракції в Київраді за проведення позачергової сесії, і сподівається, що цю ініціативу підтримають також інші політичні сили. БЮТ розраховує провести таку сесію до 26 вересня.

Того ж дня голова Київської міської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ заявив, що фракція ПР в Київраді добиватиметься проведення сесії у вересні. При цьому В.ГОРБАЛЬ відзначив, що в разі, якщо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не зробить цього ще у вересні, у фракції не «буде іншого виходу, як зібрати необхідну кількість підписів депутатів для проведення позачергової сесії» і ініціювати питання про дострокове припинення повноважень секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

Водночас, фракція блоку „Наша Україна” у Київській міській раді в переданій УНІАН заяві висловила подив щодо намірів своїх політичних союзників з БЮТ підтримати позицію фракції Партії регіонів про проведення сесії Київради у вересні.