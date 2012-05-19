У лікарню до Тимошенко заїхав автомобіль з дипломатичними номерами

Як передає кореспондент УНІАН, о 08.44 на територію медичного закладу заїхав автомобіль із дипломатичними номерами.

Як відомо, Я.Протасевич планує обговорити з Ю.Тимошенко хід її лікування та політичну ситуацію в Україні.

Планується, що після відвідування екс-прем’єра у лікарні Я.Протасевич проведе брифінг.