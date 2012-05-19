У лікарню до Тимошенко заїхав автомобіль з дипломатичними номерами
09:14, 19 травня 2012Політика
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До екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, приїхав віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич.
Яцек Протасевич приїхав до Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, о 08.44 на територію медичного закладу заїхав автомобіль із дипломатичними номерами.
Як відомо, Я.Протасевич планує обговорити з Ю.Тимошенко хід її лікування та політичну ситуацію в Україні.
Планується, що після відвідування екс-прем’єра у лікарні Я.Протасевич проведе брифінг.
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