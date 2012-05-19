Співдоповідачі ПАРЄ закликали нормально лікувати не лише Тимошенко

Про це йдеться у їх заяві за підсумками візиту до Києва, текст якої передано УНІАН.

“Після зустрічі з колишнім прем’єр-міністром Ю.Тимошенко в харківській лікарні, де вона проходить лікування, співдоповідачі заявили, що дуже задоволені, що вона зараз отримує належне медичне лікування під наглядом лікарів, яким вона довіряє”, - зазначається в заяві.

Разом з тим, йдеться у документі, співдоповідачі висловили стурбованість витоками інформації щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко та медичного лікування, яке вона отримуватиме.

“Медична інформація за визначенням є приватною та конфіденційною. Крім того, віра в лікування та приватність є важливою для успіху. Такі ж витоки підривають довіру і є неприйнятними”, - написано у заяві.

Співдоповідачі закликали всіх, кого це стосується, не робити “викиди” такої інформації як щодо Ю.Тимошенко, так і щодо інших опозиційних лідерів, ув’язнених “з політичних мотивів”.

Вони також висловили стурбованість повідомленнями про швидке погіршення стану здоров’я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

“Ми очікуємо, що влада забезпечить, що він отримуватиме таке ж якісне лікування, як і пані Тимошенко”, - заявили співдоповідачі ПАРЄ.

У заяві також зазначається, що під час перебування у Києві співдоповідачі мали значний обмін думками з Президентом України Віктором Януковичем, що вони розцінили як сигнал його бажання розпочати діалог щодо питань, які викликали стурбованість ПАРЄ, викладену в резолюціях Асамблеї.

“Ми очікуємо, що це приведе зараз до змістовних та конкретних результатів. Це негайно потрібно, в тому числі в світлі наближення парламентських виборів в країні”, - заявили співдоповідачі ПАРЄ.