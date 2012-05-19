Томенко каже, що ЦВК може поправити закон про вибори і без ВР

Про це М.Томенко заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

За словами віце-спікера, як свідчить практика, при розгляді будь-якого питання із внесення змін до виборчого закону потрібно бути дуже уважними.

М.Томенко наголосив, що опозиція виступає не проти технічних правок до відповідного закону з боку Центральної виборчої комісії, а проти того, що в період їх розгляду в сесійній залі можуть вноситися з боку влади зовсім інші правки, які повністю змінять суть деяких положень.

«Може бути спроба творчо додати ті правки, про які говорять особливо чиновники на місцях», - сказав віце-спікер. Зокрема, нагадав він, мова йде про необхідність зберігання виборчої документації протягом п’яти років та відповідальність за її знищення.

«Саме тому опозиція вважає, що технічні проблеми закону можна безпроблемно вирішити роз’ясненнями Центральної виборчої комісії», - сказав М.Томенко. При цьому віце-спікер додав, що «теоретично можна ризикнути проголосувати пропозиції ЦВК у Верховній Раді», але за умови, що всі фракції візьмуть зобов’язання проголосувати одразу це і в першому читанні, і в цілому.

«За будь-яких обставин опозиція робитиме все, аби не допустити змін до принципових та концептуальних статей закону», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Центральна виборча комісія схвалила пропозиції до Закону «Про вибори народних депутатів України».

За словами доповідача з цього питання, заступника голови комісії А.Магери, «зміни жодним чином не торкаються будь-яких політичних моментів закону».

14 травня голова Верховної Ради Володимир Литвин сказав, що вважає за необхідне внести «технічні зміни» до закону при вибори.