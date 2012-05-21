ЗМІ: Карпачова знайшлася в Криму

Екс-омбудсман Ніна Карпачова, яка загадково зникла після обрання на посаду парламентського уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської і скандалу з оглядом синців Тимошенко, знайшлася - вона відпочиває в Криму. Про це "Комсомольській правді в Україні" розповів журналіст Ігор Слісаренко, який підтримує з нею постійний контакт.

"Останній раз, коли ми розмовляли, - кілька днів назад - вона була в Криму, у відпустці. Наскільки я знаю, повернеться до Києва в кінці наступного тижня, орієнтовно 28 травня. І тоді активно спілкуватиметься з журналістами, - сказав Слісаренко.

За темою: ЗМІ: Карпачова перечікує смуту в Росії

Чутки про виїзд Карпачової за кордон виникли після заяви депутата Сергія Соболєва, яку він озвучив із парламентської трибуни. Соболєв повідомив, що екс-омбудсман "не може бути навіть присутньою" в Україні через тиск Генпрокуратури. Втім, пізніше прокуратура спростувала інформацію про порушення справи.