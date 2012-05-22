Регіонал: нардепів ніхто не змусить розмовляти державною мовою

Народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко заявив, що нардепів у парламенті ніхто й ніколи не змусить розмовляти українською мовою.

Про це він сказав під час чату з читачами Главреду.

"Ніхто нікого ніколи не буде змушувати й не змусить говорити державною мовою. У парламенті бажаючі говорити недержавною мовою мають на це право відповідно до Закону "Про регламент", - зазначив Колесніченко.