У МЗС переживають, що резолюція Європарламенту чинитиме тиск на суд у справі Тимошенко

В Україні стурбовані, що схвалення Європарламентом резолюції щодо ситуації в Україні на етапі підготовки до слухань справи екс-прем’єра Юлії Тимошенко в касаційній інстанції може становити тиск на суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«Нас турбує той факт, що схвалення резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні на етапі підготовки до слухань справи Юлії Тимошенко в касаційній інстанції може становити елемент тиску на суд та призвести до небажаної політизації процесу», - сказав він.

За словами О.Дикусарова, в разі ухвалення рішення про підготовку документу МЗС України сподівається, що в процесі роботи над резолюцією будуть взяті до уваги домовленості, досягнуті в ході нещодавнього візиту до Брюсселя прем`єр-міністра України Миколи Азарова щодо взаємодії з Європейським парламентом у питанні лікування Ю.Тимошенко та спостереження за касаційним процесом у справі Ю.Тимошенко.

Він зазначив, що в Україні уважно ставляться до позиції Європарламенту щодо ситуації в Україні. Про це свідчить прогрес України у виконанні низки положень попередньої резолюції Європарламенту щодо України, сказав О.Дикусаров.

Зокрема, за його словами, в жовтні минулого року Україна позбулася застарілого кримінального законодавства радянського зразка та ухвалила сучасний Кримінальний процесуальний кодекс, що відповідає найвищим демократичним стандартам.

За його словами, на порядку денному також залишаються питання розмежування політичної та кримінальної відповідальності у відповідності до міжнародних стандартів, які наразі розробляються в рамках Ради Європи.

Він запевнив, що після ухвалення загальних для всіх держав-членів Ради Європи стандартів Україна як відповідальний член Ради Європи, буде готова застосувати їх на національному рівні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський парламент обговорює нову резолюцію щодо України. За остаточну редакцію тексту резолюції щодо України Європарламент голосуватиме у четвер, 24 травня.

Раніше, 16 травня, за підсумками зустрічі в Брюсселі з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що ЄС направить до України юристів для участі в розгляді касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у "газовій справі".

Вищий спеціалізований суд України у цивільних і кримінальних справах 15 травня розпочав розгляд касаційної скарги захисту Ю.Тимошенко на рішення суду першої інстанції, що засудив екс-прем`єра в жовтні 2011 року до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з РФ в 2009 році.

Розгляд перенесено на 26 червня у зв`язку з відсутністю на судовому засіданні Ю.Тимошенко, а також у зв`язку з необхідністю вивчення додаткових матеріалів справи.