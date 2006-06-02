Коаліція підійшла до розподілу портфелів

До 7 червня переговорний процес стосовно підготовки коаліційної угоди однозначно завершиться.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це сьогодні на засіданні фракції “Наша Україна” заявив її лідер Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

“Формально змістовна частина коаліційної угоди, яка стосується програми діяльності і регламенту, вже узгоджена. Складено також протоколи розбіжностей по декількох позиціях, – сказав він. – Зараз розпочинається робота над розділом розподілу сфер відповідальності”.

“Якщо збережеться така ж динаміка і результативність роботи, яка спостерігалася всі ці дні, то можна прогнозувати, що документ буде готовий вже на початку наступного тижня і можна буде приступати до його парафування”, – додав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні фракції “Наша Україна” новообрані народні депутати отримали мандати з рук голови Центральної виборчої комісії Ярослава ДАВИДОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, У Верховній Раді України на прохання фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ оголошено перерву до 7 червня для проведення консультацій щодо створення коаліції. 25 травня лідери блоку «Наша Україна», БЮТ і СПУ домовились підготувати текст коаліційної угоди до 7 червня.