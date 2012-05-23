Азаров каже, що отруєння дітей в Обухові - остання крапля

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

«Якщо ціни будуть випереджати можливості бюджету компенсувати вартість путівок, ми ніколи не збільшимо кількість дітей, яким забезпечуємо оздоровлення», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що у 2011 році один день перебування у дитячому оздоровчому закладі коштував, за даними Держкомстату, від 81 грн в Чернівецькій області до 183 грн в Криму, тобто, путівка на 21 день коштувала від 1700 грн до 3843 грн.

«Треба подивитись на обґрунтованість цін на путівки і на те, щоб вони принаймні не дорожчали більше, ніж на рівень інфляції, який у нас дуже помірний. Доручаю це питання розглянути і взяти на контроль Мінсоцполітики разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі», - зазначив глава уряду.

Також М.Азаров наголосив на необхідності забезпечення безумовно зразкового санітарного стану місць відпочинку і медичного нагляду за дітьми.

«Підкреслюю – зразкового. Компромісів тут не буде. Коли йдеться про здоров’я і безпеку дітей, про якість їжі для них, про якість медичної допомоги, може бути тільки дві оцінки: зразково або погано. Безвідповідальність і безкарність у сфері захисту здоров’я дітей уже урвали терпець. Отруєння дітей в дошкільному закладі в Обухові стало останньою краплею. Це ж не трагічний збіг обставин, а недбалість, безвідповідальність - і нахабна безвідповідальність - осіб, яких насправді називають відповідальними. Прокуратура розслідує цей випадок. Але поза тим, відомства мають вжити найжорсткіших дисциплінарних заходів до тих, хто винен. Хай вся країна переконається: все, таких речей ми не пробачаємо. Батьки мають бути впевнені, що з їх дітьми нічого поганого під час відпочинку не станеться», - підкреслив М.Азаров.

Також він повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряд заслухає звіт віце-прем’єр-міністра – міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової про підготовку літнього оздоровлення, а щодо організації охорони громадського порядку в місцях відпочинку – міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.