Профільний комітет відмовився визначати дату виборів мера Києва

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комітету його голова Олександр Омельченко наголосив, що дане питання, «можливо, дійсно треба було б вирішувати на рівні президії ВР, яка складається з голови, першого заступника та заступника голови, а також голів фракцій».

Він підкреслив, що президія ВР та лідери фракцій мають вирішити питання щодо дати виборів мера Києва та міської ради, тому що комітет не може вирішити це питання в правовому полі, а це питання «потребує політичних перемовин і консультацій».

Члени комітету підтримали цю пропозицію.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня голова Верховної Ради Володимир Литвин доручив профільному комітету розглянути питання про призначення дати виборів Київського міського голови.

За словами В.Литвина, «питання в одному - коли провести ці вибори».

«Можливо, якщо комітет запропонує і визначить дату, то провести ці вибори до 2015 року», - підкреслив В.Литвин.

Він нагадав, що Конституцією України передбачено, що термін повноважень обраних на позачергових виборах закінчується тоді, коли призначаються загальнонаціональні вибори до органів місцевого самоврядування.

***Позачергові вибори мера Києва відбулись у травні 2008 року. Останні чергові місцеві вибори в Україні відбулись восени 2010 року.