Янукович бідкається, що не спить ночами через погрози

Віктор Янукович в інтерв'ю газеті "Сегодня" розповів, що особисто проглядає всі звернення, які надходять до нього від громадян.

"Від мене ніхто нічого не ховає. Це заборонено. Я читаю і знаю, що мені пишуть насправді", - сказав Президент.

"Пишуть мені про різне і різні люди, навіть диски надсилають із записами і відео. І ось коли ці записи розшифровують і приносять мені текст на папері, я кажу: ні, дайте послухати. Що там людина наговорила, яким тоном і в якій формі. Іноді буває неприємно слухати, є відверте хамство, ворожнеча, тон недозволенний, образи. Іноді й погрози", - розповів Президент.

Він відзначив, що звикнути до злості практично неможливо.

"І дуже часто через це буває безсоння. Думаєш і не можеш зрозуміти, звідки береться така ненависть, як на неї відповідати. Але я вам як на сповіді кажу (президент перехрестився. — Авт.): я ні на кого не тримаю зла і молюся, щоб Господь напоумив людей і розплющив їм очі. І щоб до них ніхто так не ставився і не бажав того, чого вони бажають мені. Але, звичайно, коли є відкриті погрози, на них реагує служба охорони", - підкреслив він.