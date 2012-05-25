Круглий стіл «Кадри для ІТ-сектору: підбір персоналу та навчання під замовлення роботодавців»

У вівторок, 29 травня, о 10.00 відбудеться круглий стіл на тему: «Кадри для ІТ-сектору: підбір персоналу та профнавчання під замовлення роботодавців».

Останнім часом підприємствам ІТ-сектору стає все важче знайти потрібних спеціалістів, відчувається дефіцит відповідних кадрів. У рамках пілотного проекту Державної служби зайнятості щодо забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств ІТ-сфери, Київський міський центр зайнятості проводить круглий стіл на вказану вище тему.

Метою заходу є визначення напрямків роботи та координація дій Київського міського центру зайнятості, навчальних закладів та ІТ-підприємств столиці щодо забезпечення необхідними фахівцями.

Учасники круглого столу:

Віктор Сухомлин – директор Київського міського центру зайнятості;

Руслан Крамаренко – заступник голови Київської міської державної адміністрації;

Світлана Піддубна – директор Навчально-наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету економіки та права «КРОК», кандидат філософських наук, доцент;

Олександр Литвиненко – декан факультету комп’ютерних систем Інституту комп’ютерних технологій Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Володимир Сокол – директор з розвитку Української асоціації фахівців інформаційних технологій, кандидат технічних наук;

Оксана Борисенко – координатор ІТ-комітету «Європейської бізнес асоціації»;

Олександр Фельдман – засновник ТОВ «Альмотек»;

Ганна Потапова – генеральний директор ДП «Мелексіс-Україна»;

Ольга Чеботар – генеральний директор ТОВ «ЕПАМ Системз»;

Майя Шурко, Тетяна Пянтак, Тамара Харитонова – начальники відділів Київського міського центру зайнятості (організації надання послуг роботодавцям, організації профнавчання і організації сприяння працевлаштуванню);

та інші - загалом 22 учасника.

Питання порядку денного:

1. Стан справ на ринку праці ІТ-сектору столиці та його перспективи.

2. Вимоги роботодавців ІТ-сектору до претендентів на вакансії.

3. Кадровий резерв спеціалістів ІТ-сектору, які перебувають на обліку у Київському міському центрі зайнятості, та можливості столичної служби зайнятості щодо укомплектування кадрами ІТ-компаній.

4. Шляхи співпраці з роботодавцями та навчальними закладами, які готують спеціалістів ІТ-сфери у вирішенні питань підбору кадрів.

5. Кількісні показники бази вакансій та динаміки звернень до Київського міського центру зайнятості претендентів на роботу в ІТ-секторі;

6. Напрямки підготовки спеціалістів для ІТ-сектору, переорієнтування навчальних програм з урахуванням потреб ринку та нові спеціальності, які з’являться найближчим часом.

Засідання круглого столу відбудеться в прес-центрі Інформаційного агентства «Наш продукт». В залі надаються послуги вільного доступу до wi-fi.

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Адреса проведення: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-центр Інформагентства «Наш продукт». Схему проїзду наведено тут.