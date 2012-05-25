У Європарламенті вказують шлях до вирішення «невеликої трагедії з Тимошенко»

Як повідомляє радіо «Свобода»,про це він заявив у Харкові після зустрічі з екс-прем’єр-міністром Ю.Тимошенко у лікарні.

«Найкраща можливість завершити те, що я називаю невеликою трагедією, - це передати цю справу до Європейського суду з прав людини», - сказав Г.Верхофстадт.

Говорячи про вирішення ситуації з Ю.Тимошенко, він зазначив, що, на його думку, вона може встигнути взяти участь у парламентських виборах, якщо її справу розглядатиме «Європейський суд з прав людини, тобто структура, якій можна довіряти».

Крім того, Г.Верхофстадт сказав, що особисто передав Ю.Тимошенко резолюцію Європарламенту щодо України, у якій міститься заклик до української влади звільнити «ув’язнених, які були засуджені за політичними мотивами».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Г.Верхофстадта, для Євросоюзу дуже важливо, щоб вибори до Верховної Ради в жовтні цього року були вільними і демократичними. "Я рекомендую парламенту, щоб якнайшвидше спостерігачі були направлені до України, щоб переконатися, що парламентські вибори будуть дійсно вільними і справедливими", - сказав він.

Г.Верхофстадт відзначив також, що доля асоціації з ЄС - в руках української влади. "Я думаю, що це в руках української влади. Якщо Україна готова реалізувати європейські цінності і європейські стандарти, а справа Тимошенко створює дуже серйозні проблеми, тоді асоціація може бути прийнята. Оскільки, на мою думку і думку багатьох людей, місце України в європейській сім`ї", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, у харківській ЦКЛ «Укрзалізниці» президент політичної групи «Альянс лібералів і демократів» Європейського парламенту Г.Верхофстадт, лідер Міжнародного інтернаціоналу лібералів Європейського парламенту Йоханнес Корнеліс Ван Баален та лідер польської ліберальної опозиції Януш Палікот зустрілися з Ю.Тимошенко.