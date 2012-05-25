Ініціатор бійки у ВР: Це було тільки моє рішення

Бійкою закінчився вчора розгляд у Верховній Раді закону "Про основи державної мовної політики", розробленого депутатами Партії регіонів, який надає широкі можливості використання мов національних меншин практично в усіх сферах життя. Представники опозиції, які вважають, що з ухваленням цього закону російська мова фактично стане другою державною, зробили все можливе, щоб голосування по ньому не пройшло. Протистояння не обійшлося без жертв.

Скандал відбувся буквально за хвилину до оголошення спікером Володимиром Литвиним початку голосування. У президії, яку контролювали "регіонали", опинився Андрій Парубій (НУНС), який спробував вирвати у спікера мікрофон. "Я акуратно пробрався до спікера і вирішив зірвати голосування. Це було тільки моє рішення", - зізнався Комерсанту Парубій.

Його одразу ж скрутили депутати ПР. Після цього почалася бійка. Першою жертвою став депутат Микола Петрук ("БЮТ-Батьківщина"), якому проломили голову, як стверджує депутат Ірина Геращенко (НУНС), кастетом. Пізніше йому викликали карету швидкої допомоги. Не зміг піти неушкодженим і Вадим Колесніченко — опозиціонерам вдалося відтіснити його до урядової ложі, де його почали бити і рвати одяг. Врятував "регіонала" глава фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Кожем’якін, прикривши його собою.

У тисняві спікерові вдалося лише прокричати, що вечірнє засідання оголошується закритим — голосування не відбулося. "Ми продовжимо розгляд (законопроекту про мовну політику) тоді, коли Верховна рада продовжить роботу", - заявив учора ввечері глава фракції ПР Олександр Єфремов.