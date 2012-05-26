Кличко знає, в чому заминка з виборами мера Києва

Лідер політичної партії «УДАР» Віталій Кличко заявляє, що якби він відмовився балотуватися на посаду мера Києва, то в столиці ці вибори вже були б або проведені, або призначені на найближчий час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик сказав в ефірі телеканала Інтер в ток-шоу «Велика політика з Євгеном Кисельовим».

Так, на запитання, чи відмовляється він від участь в виборах Київського міського голови В.Кличко сказав: «Ви сказали зараз, що Кличко відмовився брати участь у виборах мера Києва... Якщо б Кличко відмовився від цього, вибори мера пройшли б в цю суботу. Чому вибори мера не проходять у Києві? Є один фактор – тому що представник влади не може перемогти людину, яка заявила про свої мерські амбіції. Вони (представники влади – УНІАН) дуже хвилюються і вони знають, що цього не зможуть зробити».

Він звернув увагу, що вибори мали відбутися у минулому році, коли проходили місцеві вибори по всій Україні, але не відбулися. «Потім вибори повинні були відбутися в травні. Зараз ми вже говоримо про липень. Але якщо б Кличко відмовився брати участь у виборах мера, то вибори пройшли б. Тому що не було б претендентів на цю посаду. Зупиняє проведення виборів лише присутність Кличка», - заявив лідер «УДАРу».

Він також сказав, що хоче поставити крапку в питанні, чи балотуватиметься він на посаду мера столиці.

«Тому що дуже багато спекуляцій на цю тему. Я не хочу давати віртуальну відповідь на віртуальне питання. Коли будуть вибори призначені, тоді ми будемо чітко визначати і говорити свою позицію. Коли будуть призначені вибори, я як лідер політичної сили обіцяю, що на наступний же день, або в цей же день ми зможемо дати чітку відповідь на чітке запитання», - наголосив В.Кличко.

На наполегливе прохання присутніх в студії уточнити відповідь на запитання: якщо на 28 жовтня разом з парламентськими виборами призначать вибори мера Києва, чи буде він балотуватися і туди, і туди? В.Кличко сказав: «Мені не подобається ваше слово «якщо». Ми починаємо спекулювати. Але якщо будуть відбуватися, то я буду балотуватися».