Кияни зможуть влаштовувати малюків у дитсадки в режимі он-лайн

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про розробку відповідного проекту розповів журналістам голова КМДА Олександр Попов.

«Разом із компанією «Майкрософт» ми хочемо зараз запровадити в Києві онлайн-систему запису дітлахів до дитсадків для того, аби будь-яка сім’я, маючи доступ до мережі Інтернет, могла обрати дошкільний заклад та записати туди свою дитину. Ми хочемо зробити ці списки відкритими, щоб батьки могли відстежувати завантаженість того чи іншого садочка”, - сказав О.Попов, зазначивши, що така практика дозволить зменшити бюрократію, полегшить завдання батькам.

Він повідомив, що торік мережа дитсадків у столиці розширилася на 4200 місць. На поточний рік заплановано збільшення мережі ще на 3500 місць. Але, враховуючи активний демографічний приріст, який спостерігається у столиці, питання нових дитячих садочків залишатиметься актуальним.

«3500 нових місць у дитсадках ми відкриємо цього року. І не лише за рахунок будівництва нових закладів, а й частково завдяки реконструкції. Ми звільнили приміщення, які раніше були передані в оренду бізнесові або державним установами. Зараз здійснюємо їхню капітальну реконструкцію, повертаємо профіль цим об’єктам. Цей спосіб є дуже вигідним, адже не потребує великих капіталовкладень», – наголосив голова КМДА.