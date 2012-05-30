"Мовна карта": бита чи козирна?

Народний депутат України Андрій Павловський (фракція БЮТ-“Батьківщина”) наголосив, що мовної проблеми в Україні не існує, а дане питання “недобросовісні політики” витягують щоразу перед виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав під час круглого столу в газеті “Известия в Украине”.

За його словами, “це мічена бита карта, якою хоче Партія регіонів ще раз зіграти на виборах, бо їм, вибачте, нічого більше пред’явити ні в економіці, ні в соціальній сфері, тому витягають цю биту карту”. Він підкреслив, що “це політологічна тема, на якій заробляють політологи”.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський визнає, що питання мови є політичним питанням, яке розігрують перед виборами. За його словами, “найбільш важливою ідентифікацією” для голосування під час президентських виборів є “мова користування”. Він додав, що “90 відсотків людей, які користуються українською мовою голосували за Ющенка, а 90%, які користуються російською мовою, голосували за Януковича”.

М.Погребинський зазначив, що “звичайно, краще було б голосувати за цей законопроект тоді, коли у В.Януковича був рейтинг за 50%, а не зараз”. В той же час він додав: “Все ж краще пізно ніж ніколи”. За його словами, “якщо вони обіцяли своїм виборцям і таких виборців мільйони”, то обіцянки необхідно виконувати. “Нехай це буде технологія, але якщо вона на користь своїм виборцям, то ,насправді, це позитив”, - зазначив політолог.