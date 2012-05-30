Лікування ув'язненої екс-прем'єра і надалі лишатиметься справою медиків берлінської клініки Charité, пише DW.DE.

«Ще цього вівторка буде визначено, хто саме після психотерапевта Анетт Райсгауер відправиться до лікарні в українському Харкові», - заявила прес-секретар Charité Штефані Вінде.

Водночас у берлінській клініці спростували повідомлення українських ЗМІ, що Райсгауер начебто «кинула» Юлію Тимошенко. «Пані Райсгауер, як і було домовлено, повернулася через тиждень», - сказала Вінде.

Як повідомляється з посиланням на Райсгауер, Тимошенко потребує тривалої терапії. За даними німецького лікаря, ідеться про серйозне захворювання і ще складно сказати, коли опозиційна лідер буде знову в стані пересуватися самостійно.

За висновками німецьких лікарів, Тимошенко страждає на зсув міжхребетних дисків, через що у неї розвинулися хронічні болі у спині.