Попов просить киян під час Євро-2012 пересісти на громадський транспорт

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Під час чемпіонату Європи з футболу ми будемо вимушені перекривати рух на деяких вулицях у центрі Києва, що, звичайно, створить незручності на автошляхах міста. Тому, ми в першу чергу просимо за це вибачення у мешканців міста та сподіваємося на розуміння. Аби мінімізувати ці незручності, ми належно підготували громадський транспорт: придбали кілька сотень нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро. Наш новий транспорт зручний та мобільний. Тож я звертаюся до киян із проханням за можливості надавати пріоритет у використанні саме громадським транспортом під час ЄВРО. Це ж саме я рекомендуватиму своїм підлеглим», – сказав Олександр Попов.

Як повідомляє прес-служба КМДА, на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу буде збільшено кількість рухомого складу громадського наземного транспорту великої та надвеликої місткості на 20% в цілому в місті та на 30% – у його центрі. Так, у 1,5 кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський» здійснюватимуть перевезення: 6 існуючих автобусних маршрутів загальною кількістю 60 одиниць; 1 додатковий автобусний маршрут у дні проведення матчів «Кадетський гай – вул. Горького» – 11 одиниць, а також 10 тролейбусних маршрутів загальною кількістю 131 одиниця.

З 1 червня 2012 року на час проведення у Києві Євро- 2012 буде організовано рух:

- автобусів-шаттлів від аеропорту Бориспіль до станції метрополітену «Бориспільська» (60 нових автобусів);

- додаткового тролейбусного маршруту № 8А «Аеропорт «Київ» (Жуляни) – вул. Терещенківська» трасою: просп. Повітрофлотський – просп. Перемоги – бульв. Т.Шевченка – вул. Терещенківська – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Т.Шевченка – просп. Перемоги – просп. Повітрофлотський, на якому буде працювати 15 нових тролейбусів.

У дні проведення матчів – 11, 15, 19, 24 червня та 1 липня – буде:

1) тимчасово змінено рух автобусів маршрутів:

- автобуси маршруту № 55 будуть курсувати від Ленінградської площі до станції метрополітену «Арсенальна»;

- автобуси маршруту № 69 будуть курсувати від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

- автобуси маршруту № 5 у напрямку Центрального залізничного вокзалу будуть курсувати за схемою: від вул. Ізюмської до вул. Боженка за постійною схемою – далі вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – далі за постійною схемою.

2) тимчасово змінено рух тролейбусних маршрутів:

- тролейбуси маршруту №3 будуть курсувати за трасою: Залізничний масив – вул. Волгоградська – вул. Солом’янська – просп. Повітрофлотський – вул. Лукашевича – Південний залізничний вокзал;

- тролейбуси маршрутів №№ 5, 8, 17 будуть курсувати до вул. Терещенківської.

3) тимчасово закривається рух тролейбусів маршрутами:

- № 14 «Ботанічний сад – Залізничний вокзал»;

- № 40 «Кадетський гай – вул. Жилянська».

При цьому трасою руху тролейбусного маршруту № 14 організовується рух додаткового автобусного маршруту № 14-К: «Залізничний вокзал – вул. Тарасівська» та додаткового тролейбусного маршруту 14-К «Ботанічний сад – пров. Щорса».

Трасою руху тролейбусного маршруту № 40 організовується рух додаткового автобусного маршруту № 40-Тр «Кадетський гай – вул. Горького» трасою: вул. І. Пулюя – вул. Ернста – вул. Народного ополчення – просп. Повітрофлотський – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Федорова – вул. М. Горького – вул. Володимиро-Либідська – вул. Боженка – вул. І. Федорова – вул. Протасів Яр – вул. Солом’янська – просп. Повітрофлотський – вул. Народного ополчення – вул. Ернста – вул.І. Пулюя.

Крім того, на період проведення турніру буде підсилено роботу діючих автобусних маршрутів №№5, 14, 23, 30, 32, 37, 43, 43К, 47, 56, 99 та тролейбусних №№2, 5, 11, 26, 43, траси руху яких проходять у районі перехоплюючих паркінгів.