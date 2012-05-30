Плачков йтиме до ВР по мажоритарці

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“Це моя батьківщина, я там народився, виріс. Я там живу, там мій дім. Я там виноробством займаюся. Я там постійно”, - підкреслив І.Плачков, пояснюючи своє рішення висунути кандидатуру в депутати в цьому окрузі.

Щодо того, як він планує виконувати свої обов’язки в “Київенерго” в разі обрання до ВР, чи піде з «Київенерго», І.Плачков сказав: “Ні. Я працюю головою наглядової ради “Київенерго”. Це не є поточна щоденна робота, тому я планую продовжувати працювати в компанії так, як працюю зараз”.

Він також зазначив, що залишатиметься представником політичної сили Віталія Кличка: “Звичайно, я залишаюся в цій політичній силі. Я член партії і співпрацюватиму з нею й надалі”.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня член фракції «УДАР Віталія Кличка» І.Плачков достроково склав повноваження депутата Київради у зв`язку з обранням головою наглядової ради«Київенерго».