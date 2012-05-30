Пшонка: Тимошенко у справі Щербаня проходить як свідок

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив генеральний прокурор Віктор Пшонка.

«В даній ситуації, якщо йдуть слідчі дії з Тимошенко, то вона в статусі свідка», - сказав він.

За словами генпрокурора, розслідування справи Є.Щербаня не припинялося всі 17 років з моменту скоєння злочину.

«Є деякі нові обставини, пояснення того ж сина Щербаня, які необхідно перевірити слідчим шляхом. Тому іде спокійна слідча робота, і слідчі в рамках суворого виконання Кримінального процесуального кодексу проводять слідчі дії – очні ставки, виїмки документів, експертизи, повертаються до якихось нових слідчих дій, яких раніше не проводилося. Тобто, йде конкретне розслідування справи на замовлення цього вбивства. Ми ж з вами що, не розуміємо, що це замовне було вбивство?.. А докази по суб’єкту того чи іншого, хто причетний був до злочину, слідство і встановлює», - зазначив В.Пшонка.

При цьому він запевнив, що якщо будуть докази, то буде пред’явлено обвинувачення і передано матеріали справи до суду. «Не буде цих доказів, буде презумпція невинуватості якихось суб’єктів. І давайте разом з вами об’єктивно розуміти цю ситуацію», - сказав генпрокурор.

Довідка УНІАН. Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема вбивства голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб. Троє з них отримали довічне ув’язнення. Решту було засуджено на термін від 11,5 до 15 років позбавлення волі.

Екс-прем’єр Павло Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.

У серпні 2011 року Р.Кузьмін в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься у матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо П.Лазаренка.

4 квітня 2012 року син Є.Щербаня Руслан заявив про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування.

10 травня перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, Генеральна прокуратура України за два тижні буде готова висунути Ю.Тимошенко обвинувачення в організації та фінансуванні вбивства Є.Щербаня.