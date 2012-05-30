Янукович благословив Лавриновича на підписання двох угод

Президент України Віктор Янукович видав розпорядження, яким уповноважив міністра юстиції Олександра Лавриновича на підписання договору між Україною та Ліванською Республікою про видачу правопорушників.

Відповідне розпорядження розміщене на офіційному сайті глави держави.

Іншим розпорядженням О.Лавриновича уповноважено на підписання договору між Україною та Ліванською Республікою про правові відносини та правову допомогу в цивільних і кримінальних справах.