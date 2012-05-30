Яценюк попереджає: вендети не буде, але...

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

За словами А.Яценюка, представники об’єднаної опозиції готують список осіб, яких згодом будуть притягувати до відповідальності.

«Ми ставимо своїм завданням провести люстрацію осіб, які задіяні як у політичних переслідуваннях, так і переслідуваннях рядових громадян України. Ми сформуємо списки цих людей, які чинять тиск і які потім будуть за це відповідати. Сьогодні від політичних переслідувань потерпають Юлія Тимошенко та Юрій Луценко, а від переслідувань влади потерпають десятки тисяч українців. Це переслідування здійснюється з метою відібрати бізнес, прибрати з політичної арени, не дати окремим громадянам виграти вибори у мажоритарних округах», – сказав А.Яценюк.

При цьому він наголосив, що «в нас немає політичної вендети, ми виходитимемо з позиції справедливості та законності. Щоб усе було прозоро, ми створимо тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме усі зловживання діючої влади – від політичних переслідувань до незаконної приватизації десятків державних об’єктів, які дісталися оточенню Януковича».

За словами А.Яценюка, також комісії буде доручено розслідувати «розграбування мільярдів державних коштів під час підготовки до Євро-2012».