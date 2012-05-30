В Алушті побили соратника Тимошенко

Сьогодні близько 12.30 в центрі Алушти було жорстоко побито керівника міської організації ВО «Батьківщина» Віктора Данильченка, 1950 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», за словами потерпілого, нападник мав «бандитську» зовнішність. «Я проводжав на автовокзалі знайомих, коли до мене підбіг невідомий і почав бити мене з вигуками: «Навіщо ти тут людей проти Партії регіонів налаштовуєш і агітуєш за свою «Батьківщину». Ти тут за Юлю не агітуй, зрозумів?», - розповів постраждалий.

В.Данильченко також зазначив, що напередодні йому погрожували по телефону. «Дзвонили невідомі і попереджали: чекай неприємностей. Назватися відмовлялися, говорили - потім все дізнаєшся», - повідомив він.

За словами В.Данильченка, напад є помстою за його опозиційну діяльність у місті, а також попередженням перед майбутніми парламентськими виборами.

На даний час він перебуває у відділенні міліції, після чого відправиться в лікарню для зняття побоїв.