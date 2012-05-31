Політолог: владі вигідна участь Кличка у парламентських виборах
Опозиції вигідно, аби лідер партії «УДАР» Віталій Кличко став мером Києва, а владі – аби пройшов до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко під час презентації аналітичних підсумків травня.
За словами політолога, об’єднана опозиція зацікавлена у тому, аби вибори мера Києва відбулися найближчим часом. При цьому, вважає В.Фесенко, їм буде вигідна перемога В.Кличка.
«Вони хочуть таким чином трохи посунути Кличка від парламентських виборів і переключити його увагу. Партія регіонів це зрозуміла і вони, навпаки, хочуть зламати таку гру опозиції» - сказав В.Фесенко.
Він пояснив, що владі вигідна участь В.Кличка у парламентських виборах, адже таким чином опозиція отримає меншу кількість голосів.
Водночас В.Фесенко прогнозує, що вибори мера Києва відбудуться восени або ж навесні наступного року.