Політолог: владі вигідна участь Кличка у парламентських виборах

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко під час презентації аналітичних підсумків травня.

За словами політолога, об’єднана опозиція зацікавлена у тому, аби вибори мера Києва відбулися найближчим часом. При цьому, вважає В.Фесенко, їм буде вигідна перемога В.Кличка.

«Вони хочуть таким чином трохи посунути Кличка від парламентських виборів і переключити його увагу. Партія регіонів це зрозуміла і вони, навпаки, хочуть зламати таку гру опозиції» - сказав В.Фесенко.

Він пояснив, що владі вигідна участь В.Кличка у парламентських виборах, адже таким чином опозиція отримає меншу кількість голосів.

Водночас В.Фесенко прогнозує, що вибори мера Києва відбудуться восени або ж навесні наступного року.