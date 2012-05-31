Конституційна асамблея збереться наприкінці червня

Про це в інтерв'ю радіо «Свобода» повідомила радник Президента України - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марина Ставнійчук.

“Планується, що у 20-х числах червня”, - сказала М.Ставнійчук, відповідаючи на запитання, коли відбудеться переше засідання асамблеї. Вона пояснила це тим, що найближчим часом в Україні розпочнеться Євро-2012, а також раніше був узгоджений графік поїздок Президента Віктора Януковича.

“Виходячи з того, що в країні Євро проводиться, виходячи з того, що має бути врахований графік поїздок, у тому числі і закордонних, і по країні, Президента, от виходячи з цього, пропонується орієнтовно на 20 червня”, - сказала вона.

М.Ставнійчук додала, що з початку червня будуть розіслані запрошення членам Конституційної асамблеї, аби вони могли планувати відпустки і графік роботи.