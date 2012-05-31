У Кличка непокояться за Центрвиборчком

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, представники партії «УДАР» звернулися до Центральної виборчої комісії з проханням роз’яснити окремі положення Закону України «Про вибори народних депутатів України». Згідно з новим виборчим законом, вперше в історії виборів в Україні реєструвати усіх кандидатів у народні депутати в одномандатних округах та їхніх довірених осіб буде виключно ЦВК.

При цьому автори звернення особливу увагу звертають на те, що новий закон вимагає особистої явки кандидата у народні депутати в Київ до Центральної виборчої комісії для подання документів та для отримання посвідчення кандидата у народні депутати. Особиста явка потрібна також і для довірених осіб кандидата в народні депутати в одномандатному окрузі, щоб отримати посвідчення.

За роз’яснення цього положення керівник юридичного департаменту партії «УДАР» Валерій Карпунцов звернувся у ЦВК. Представник “УДАРу” навів приклад виборів 1998 і 2002 років, які також відбувалися за змішаною системою. В.Карпунцов прогнозує, що кількість кандидатів на нинішніх виборах буде приблизно такою, як і тоді - майже 3,5 тисячі кандидатів у народні депутати в одномандатних округах. А довірених осіб цих кандидатів буде приблизно 10 тисяч.

“Крім того, Центральна виборча комісія, як і у попередніх виборах, має реєструвати кандидатів у народні депутати в загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчих списків партій (можна очікувати теж 3-3,5 тисяч осіб) та уповноважених осіб партій (можна очікувати теж до 10 тисяч осіб)”, - звертає увагу представник “УДАРу”.

Водночас, за словами В.Карпунцова, виборче законодавство встановлює обмежені строки для реєстрації. “Тобто, реєстрація такої кількості суб’єктів виборчого процесу у вкрай стислі строки становитиме безпрецедентно складну технологічну процедуру для Центральної виборчої комісії”, - вважає В.Карпунцов. На його думку, це закладає механізм створення штучних перешкод та можливість недопущення опозиційних кандидатів, їхніх довірених осіб та уповноважених осіб партій до участі у виборах.

В партії «УДАР» просять роз’яснити, як ЦВК збирається забезпечити реєстрацію у стислі терміни - чи мають там ефективну технологію, достатній штат співробітників і необхідні кошти для цього.