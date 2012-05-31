Регіонал каже, що Луценка можуть звільнити за рік - якщо добре поводитиметься

За вироком суду він отримав чотири роки ув’язнення, півтора з яких він вже відсидів. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Валерій Бондик.

«Фактично йому дали, наскільки я знаю, вирок стосується чотирьох років, півтора з них він відсидів, умовно-достроково він має право бути на волі, при хорошій поведінці, через рік. Це я прогнозую як юрист, я це навіть не повинен був говорити», – заявив Бондик.

Валерій Бондик зазначив, що у зв’язку з тим, що вирок Печерського суду вступив в дію, рішеня щодо етапування екс-міністра в праві приймати лише Пенітенціарна служба.

«Є закон про Пенітенціарну систему – вони самі вибирають маршрути, способи доставки. Справа судді – забезпечити правосуддя, правосуддя – це право на захист самого Луценка», – зазначив Бондик.