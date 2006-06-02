РНБО ухвалила продовжувати підготовку до багатонаціональних військових навчань

Рада Національної безпеки та оборони України прийняла рішення продовжувати підготовку до проведення багатонаціональних військових навчань в Україні відповідно до Указу Президента від 31 січня цього року.

Як повідомляє прес-служба Президента України, таке рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні РНБОУ щодо стану підготовки до проведення багатонаціональних військових навчань в Україні «Сі Бриз-2006» та «Тугий Вузол-2006».

Як повідомив виконувач обов`язків секретаря РНБО Володимир ГОРБУЛІН, на засіданні було визнано стан підготовки до навчань незадовільним.

В.ГОРБУЛІН наголосив, що відомства, які повинні були організувати цю роботу, попрацювали недостатньо.

Рада Національної безпеки та оборони прийняла рішення продовжувати підготовку до проведення навчань відповідно до Указу Президента від 31 січня ц.р., який чітко визначає строки та місця їх проведення.

В.ГОРБУЛІН зазначив, що «ряд акцій протесту в Криму зобов’язали керівництво подивитися на ситуацію з різних точок зору». За його словами, під час засідання РНБОУ наголошувалося, що події у Феодосії та інших населених пунктах Криму свідчать, що «місцеві органи самоврядування, їхні голови і депутати, вийшли за межі своїх повноважень і своїми діями фактично поставили під загрозу проведення цих навчань, цим самим завдали шкоди іміджу України».

Крім того, зазначив В.ГОРБУЛІН, йшлося про те, що у блокуванні магістральних транспортних шляхів та інших акціях брали участь громадяни деяких іноземних держав, у тому числі Російської Федерації, що є порушенням українського законодавства і втручанням у внутрішні справи України. «Прийнято рішення розглянути ці моменти і якщо такі факти будуть визнані, громадяни цих країн будуть депортовані з території України, а після розгляду питання в МЗС, вони будуть визнані персонами нон грата», – сказав він.

В.ГОРБУЛІН також додав, що було запропоновано всім правоохоронним органам дати чітку юридичну оцінку цим подіям та прийняти рішення щодо відповідальності посадових осіб і всіх інших громадян, які брали участь у протизаконних акціях.

Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх справ доручено зробити все для забезпечення порядку при проведенні багатонаціональних військових навчань в Україні «Сі Бриз-2006» та «Тугий Вузол-2006».

Протягом двох днів буде підготовлено відповідний Указ Президента. Міністерства приступили до підготовки цього указу.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня до Феодосії прибуло транспортне судно США «Едвантедж», з якого були розвантажені інженерна техніка і будівельні матеріали, призначені для вдосконалення навчально-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил України. Водночас місцеві жителі і активісти низки партій заблокували вантаж у порту.

У Міністерстві оборони України пояснили, що судно «Едвантедж» - це передовий загін, який готує планові навчання «Сі бриз-2006». За їхніми словами, цей захід заплановано ще минулого року, тобто про нього повинні знати місцева влада і керівництво порту. В цілому для участі в навчаннях запрошено 40 країн.

Водночас дозвіл на проведення таких військових навчань має надавати Верховна Рада України, яка тричі відмовлялася схвалити Указ Президента від 31 січня 2006 року за № 78/2006.

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вислови переконання, що 7 червня новообраний парламент схвалить цей документ.