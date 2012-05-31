Азарову ситуація в СНД подобається більше, ніж у Європі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні КМУ.

«Економічні процеси країн Співдружності набувають для України дедалі більшого значення. Мало того, що на цей величезний ринок сьогодні припадає більше третини нашого зовнішнього товарообороту, це ринок динамічно росте. Минулого року товарооборот між країнами СНД зріс на 36%. Тоді як Європа охоплена рецесією і шукає вихід з боргової кризи, ринок країн СНД два роки підряд ріс приблизно на 5%», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що особисто переконався в економічному прогресі країн СНД під час відвідин Росії, Казахстану, Азербайджану і Туркменістану.

«Я на власні очі побачив динамічне зростання економік цих країн. Практично всі країни СНД стали на шлях модернізації своїх економік. І це вже не ритуальні заяви про великий потенціал, це практичні можливості і практичний інтерес для України і українських компаній», - сказав М.Азаров.