Томенко: влада робить з мажоритарників Святих Миколаїв та Дідів Морозів

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, за його словами, «сьогодні влада, розуміючи, що програє вибори за партійною складовою, оскільки рівень несприйняття її нинішньої політики є однаково високим як на сході, так і на заході, бачить своє спасіння у перемозі на мажоритарних округах».

Водночас, він назвав цілком очевидним, що перемогти у мажоритарному окрузі, йдучи під брендом Партії регіонів чи братських партій парламентської більшості, на сьогодні неможливо в принципі.

«Тому, щоби виконати це завдання, на місцеву виконавчу владу покладений обов’язок організувати такі своєрідні конкурси: у західній Україні – політичних Святих Миколаїв, а на сході – Дідів Морозів», - сказав М.Томенко.

Він пояснив, що тепер голови обласних та райадміністрацій щоденно переконують виборців, що «мажоритарний депутат – це депутат, який не прийматиме закони, не відстоюватиме ті чи інші позиції, а людина, яка буде постійно допомагати своїм виборцям. Отож, хто більше дасть грошей для міста чи села сьогодні, той і найкращий депутат». «Така політика влади абсолютно однакова і на Луганщині чи Донеччині, і в Галичині», - наголосив М.Томенко.

Він зауважив, що попередньо така стратегія дає певні результати. А для її закріплення, додав М.Томенко, місцева влада централізовано «роз’яснила», яким повинен бути правильний мажоритарний депутат під цю концепцію та скільки він повинен конкретно дати кожному виборцю напередодні виборів, щоб вважатися «прохідним».

«Отож, якщо суспільство сприйме концепцію мажоритарних депутатів як політичних Дідів Морозів чи Святих Миколаїв, то цілком очевидно, що влада матиме шанс закріпитися через мажоритарку на наступних виборах», - заявив М.Томенко.