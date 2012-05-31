Наша Україна зібралась створювати свою об'єднану опозицію із правих партій

Про це в інтерв'ю газеті "Україна молода" повідомила заступник голови полiтради "Нашої України", керівник вінницького осередку партії Валентина Королькова.

"Наша Україна" мусить брати участь у виборах! Партія має знову стати епіцентром політичних подій. Де буде якість дискусії, там буде і "Наша Україна". Рівень дискусії в Комітеті опору диктатурі - про виборчі округи - нас не влаштовує... Якщо ми побачимо партнерів, із якими можна підтримувати якісну дискусію, то будемо об’єднуватися. А інакше можливий варіант, що "Наша Україна" піде на вибори окремо. Рішення прийматиме політрада", - сказала В.Королькова.

За її словами, принципи об'єднаної опозиції, якою себе оголосили партія "Батьківщина" та «Фронт Змін», є неприйнятними для "Нашої України". "Тривалий час "Наша Україна" брала участь у діяльності Комітету опору диктатурі, керівництво партії - і Валентин Наливайченко, і Сергій Бондарчук - провели багато часу в переговорах та консультаціях. У нас склалося враження, що КОД зосереджений в основному на поділі округів та місць у виборчих списках. "Нашу Україну" відштовхує такий підхід. Дискутувати лише про кандидатів - неправильно, це обманювати виборців, які чекають від опозиції дієвих вчинків і чітких перспектив", - пояснила вона.

"Через це в "Нашій Україні" переважає інша точка зору - формування "правиці". Ідея "правиці" - не нова, ми час від часу до цього повертаємося. Тепер ця тема стає ще актуальнішою. Будемо активно її обговорювати. Маємо запропонувати суспільству нову якість вибору", - підкреслила В.Королькова.