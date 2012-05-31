Литвин погрожує розповісти, хто з ким і про що домовлявся щодо мовного закону

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

В.Литвин заявив: «Я хочу сказати для тих людей, які вправляються щодо критики, щодо того, що я зірвав, не дав можливості прийняти рішення, щоб вони заспокоїлись».

«Якщо вони не перестануть говорити інсинуації з цього приводу, я тоді скажу правду, чому це відбулося у Верховній Раді, хто з ким і про що домовлявся. Я думаю, всі це прекрасно знають і тепер шукають, на кого звалити провину. Не вийде», - наголосив В.Литвин.

На уточнююче запитання журналістів, чому б йому не повідомити, про які домовленості йдеться, В.Литвин відповів: «Не справа спікера - розповідати про внутрішні процеси. Це справа лідерів політичних фракцій».

«Моя справа – закликати до того, щоб працювала Верховна Рада, щоб знайти певний компроміс. Я вважаю, що це правильна лінія, а всі про все знають дуже добре», - зазначив голова ВР.

За словами В.Литвина, для виходу із ситуації, яка склалася навколо законопроекту щодо мов, слід діяти відповідно до законодавства.

Він сказав: «Буду пропонувати спокійно, зважено підійти до цього питання».

Як зазначив В.Литвин, є різні варіанти, зокрема, завершити розгляд питання, і парламент має визначитись щодо даного законопроекту, а інший варіант – прийняти узгоджене рішення з приводу направлення законопроекту на доопрацювання у профільний комітет, на повторне перше читання, чи просто повернути суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.