У «Батьківщині» думають, що Пшонка підвів під статтю свого заступника

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, так у «Батьківщині» прокоментували заяву генпрокурора Віктора Пшонки про те, що якщо у ГПУ будуть докази причетності екс-прем’єра Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня, їй висунуть обвинувачення, а не буде доказів – «діятиме презумпція невинуватості».

«Нагадуємо Віктору Пшонці, що презумпція невинуватості – це правовий принцип, за яким особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, є невинуватою до того часу, поки її вину не буде встановлено вироком суду, що набрав законної сили. Генеральний прокурор України, який за посадою покликаний захищати закон, має знати це як «Отче наш», - заявили в партії.

Окрім того, у «Батьківщині» переконані, що своєю заявою про те, що Ю.Тимошенко проходить у справі Є.Щербаня лише як свідок, В.Пшонка «викрив у брехні та підвів під кримінальну статтю свого заступника Рената Кузьміна».

«Як відомо, ще 10 травня Кузьмін заявив, що Генеральна прокуратура вже за два тижні буде готова висунути Юлії Тимошенко обвинувачення в організації та фінансуванні вбивства Євгена Щербаня. Більше того, Ренат Кузьмін відвідував інституції Європейського Союзу і давав численні інтерв’ю, де наголошував на прямій вині Юлії Тимошенко у цій справі. Свіжа ж заява Віктора Пшонки прямо підтверджує: Ренат Кузьмін сфальсифікував кримінальну справу проти Юлії Тимошенко та звів на неї наклеп, що є злочином», - заявляють у «Батьківщині».

Крім того, у партії висловлюють обурення і заявами члена ЦВК від Партії регіонів Михайла Охендовського, який, не чекаючи рішення касаційної інстанції, наперед оголосив європейцям, що Ю.Тимошенко все одно буде сидіти, а відтак не візьме участі у виборах.

У «Батьківщині» підкреслили, що подібні факти чітко свідчать: всі справи, порушені проти Ю.Тимошенко, є політично вмотивованими і не мають під собою реальних підстав.

У зв’язку із цим партія вимагає негайного закриття «цих абсурдних, наскрізь сфальшованих справ, звільнення з посади і притягнення до кримінальної відповідальності генерального прокурора Віктора Пшонки та його заступника Рената Кузьміна».