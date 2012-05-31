Бойко: Україна платить Росії за газ уп’ятеро більше, ніж він коштує в США
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко зазначив, що вартість російського газу для України є надзвичайно високою.
|Юрій Бойко вважає вартість російського газу зависокою
Україна платить Росії за газ вп’ятеро більше, ніж він коштує в США.
Про це в інтерв’ю CNN заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко.
Він зазначив, що вартість російського газу для України є надзвичайно високою і значно перевищує вартість цього ресурсу в інших країнах, тому держава мінімізує використання газу та провадить політику енергоефективності.
«Ми платимо уп’ятеро більше, ніж становить ціна газу в Америці. Якщо врахувати вартість транзиту, це приблизно на 50% більше, ніж, наприклад, в Німеччині. Російський газ для нас дуже дорогий і перше завдання, яке поставив уряду Президент України Віктор Янукович, було мінімізувати використання газу», - сказав міністр.
При цьому Ю.Бойко наголосив, що Україна постійно працює над переглядом невигідних газових контрактів, які були укладені попереднім урядом, а також здійснює заходи з підвищення власної енергетичної незалежності та енергоефективності.